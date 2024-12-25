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鉅亨速報

盤中速報 - LPT大漲27.81%，報18.79美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-25 00:05


LPT(LPT)在過去 24 小時內漲幅超過27.81%，最新價格18.79美元，總成交量達0.62億美元，總市值6.82億美元，目前市值排名第 73 名。

近 1 日最高價：19.6美元，近 1 日最低價：14.62美元，流通供給量：36,355,119。

LPT幣英文全稱是Livepeer Token，發行日期是2018-12-20，發行價格為$8.8414，發行最大供應量是23,682,198 LPT。Livepeer是一種基於乙太坊區塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。LivepeerToken（LPT）是Livepeer網路的協定代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執行工作，並且每天賺取新的代幣和收益。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.71%
  • 近 1 月：+21.02%
  • 近 3 月：+5.69%
  • 近 6 月：-4.90%
  • 今年以來：+89.90%

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