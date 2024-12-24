鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.1億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達38.3%
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,068.01美元，24小時漲跌幅-2.01%；以太幣(ETH)現報價格3,391.62美元，24小時漲跌幅+1.67%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.07億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅38.3%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅23.6%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅14.4%。
24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅36.1%；LPT(LPT)24小時跌幅20.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅17.3%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅66%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅52.9%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅66.2%；HIVE(HIVE)近一週跌幅23.3%；Stratis(STRAX)近一週跌幅19.2%。
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