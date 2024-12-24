search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.1億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達38.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,068.01美元，24小時漲跌幅-2.01%；以太幣(ETH)現報價格3,391.62美元，24小時漲跌幅+1.67%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.1億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.24億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.07億美元。

24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅38.3%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅23.6%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅14.4%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅36.1%；LPT(LPT)24小時跌幅20.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅17.3%。


近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅66%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅52.9%。

近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅66.2%；HIVE(HIVE)近一週跌幅23.3%；Stratis(STRAX)近一週跌幅19.2%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣鉅亨買幣速報區塊鏈比特幣USDC以太幣

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣94140.01-1.94%
以太幣3403.412.16%
USDC1.00140.05%

延伸閱讀


Empty