鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.1億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達38.3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅38.3%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅23.6%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅14.4%。

24小時跌幅：Phala.Network(PHA)24小時跌幅36.1%；LPT(LPT)24小時跌幅20.6%；大零幣(ZEC)24小時跌幅17.3%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅79.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅66%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅52.9%。