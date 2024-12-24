盤後速報 - 上奇(6123)次交易(25)日除息1元，參考價55.8元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:05
上奇(6123-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.76%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/12/25
|56.80
|1.0
|1.76%
|0.0
|2024/06/13
|71.7
|2.9
|4.04%
|0.0
|2023/12/25
|68.2
|1.1
|1.61%
|0.0
|2023/06/14
|72.4
|3.75
|5.18%
|0.0
|2022/12/20
|55.8
|1.2522
|2.24%
|0.0
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