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鉅亨速報

盤後速報 - 上奇(6123)次交易(25)日除息1元，參考價55.8元

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 17:05


上奇(6123-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為55.8元，相較今日收盤價56.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.76%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/12/25 56.80 1.0 1.76% 0.0
2024/06/13 71.7 2.9 4.04% 0.0
2023/12/25 68.2 1.1 1.61% 0.0
2023/06/14 72.4 3.75 5.18% 0.0
2022/12/20 55.8 1.2522 2.24% 0.0

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