〈陸股盤後〉中國傳明年發3兆特別國債 三大指數同步走高

中國 A 股市場三大指數周二（24 日）收盤同步走高，知情人士透露，中國政府已同意明年發行價值 人民幣 3 兆元（4,110 億美元）的特別國債，打破歷史紀錄，凸顯北京擴大財政刺激措施。

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據《路透社》周二報導，消息人士表示，中國政府已同意明年發行價值 人民幣 3 兆元的特別國債。官方公開數據顯示，2024 年超長期特別國債發行規模為 人民幣 1 兆元。

知情人士稱，所得款項將投入補貼計畫、企業設備升級，以及由創新驅動的先進產業投資。

特別國債發行不在年度預算計畫之內，被視為為特定項目或政策目標籌集資金的非常措施。