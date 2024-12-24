〈陸股盤後〉中國傳明年發3兆特別國債 三大指數同步走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-12-24 16:30
中國 A 股市場三大指數周二（24 日）收盤同步走高，知情人士透露，中國政府已同意明年發行價值人民幣 3 兆元（4,110 億美元）的特別國債，打破歷史紀錄，凸顯北京擴大財政刺激措施。
滬指周二收盤漲 1.26% 報 3,393.53 點，深證成指漲 1.27% 報 10,671.43 點，創業板指漲 1.17% 報 2,213.55 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3215 兆元。
工程機械、運輸設備、半導體、電力類股走高，券商、保險、銀行族群再度拉升。
據《路透社》周二報導，消息人士表示，中國政府已同意明年發行價值人民幣 3 兆元的特別國債。官方公開數據顯示，2024 年超長期特別國債發行規模為人民幣 1 兆元。
知情人士稱，所得款項將投入補貼計畫、企業設備升級，以及由創新驅動的先進產業投資。
特別國債發行不在年度預算計畫之內，被視為為特定項目或政策目標籌集資金的非常措施。
此外，中國財政部周二表示，12 月 23 至 24 日，全國財政工作會議在北京召開，總結 2024 年財政工作，研究布置 2025 年重點任務。財政部黨組書記、部長藍佛安提出工作報告。
會議指出，2025 年要實施更加積極的財政政策，持續用力、更加給力，打好政策「組合拳」：
一是提高財政赤字率，加大支出強度、加快支出進度。
二是安排更大規模政府債券，為穩增長、調結構提供更多支撐。
三是大力強化支出結構、強化精準投放，更加注重惠民生、促消費、增後勁。
四是持續用力防範化解重點領域風險，促進財政平穩運行、可持續發展。
五是進一步增加對地方轉移支付，增強地方財力，兜牢基層「三保」底線。
會議強調，2025 年要重點做好六方面工作。其中提及，支持擴大國內需求。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，大力提振消費。加大消費品以舊換新支持力度，健全公共文化服務財政保障機制，推進實施新一輪國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈提升行動。積極擴大有效投資，合理安排債券發行，以政府投資有效帶動更多社會投資。
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