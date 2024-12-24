盤中速報 - Sui大漲9.22%，報4.73美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 07:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過9.22%，最新價格4.73美元，總成交量達3.97億美元，總市值137.76億美元，目前市值排名第 12 名。
近 1 日最高價：4.73美元，近 1 日最低價：4.11美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.92%
- 近 1 月：+25.36%
- 近 3 月：+180.71%
- 近 6 月：+388.97%
- 今年以來：+410.58%
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