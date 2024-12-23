鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.78億美元，Stratis(STRAX)24小時漲幅達19.1%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,137.06美元，24小時漲跌幅-3.07%；以太幣(ETH)現報價格3,243.73美元，24小時漲跌幅-3.50%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.77億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達7.5億美元。
24小時漲幅：Stratis(STRAX)24小時漲幅19.1%；WRX(WRX)24小時漲幅10.5%；IDEX(IDEX)24小時漲幅14.1%。
24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17%；UTK(UTK)24小時跌幅16%；MBL(MBL)24小時跌幅11.9%。
近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅76.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅63.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅54.1%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅37%；Stratis(STRAX)近一週跌幅15.3%；HIVE(HIVE)近一週跌幅4.31%。
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