鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.78億美元，Stratis(STRAX)24小時漲幅達19.1%

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 10:15

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24小時漲幅：Stratis(STRAX)24小時漲幅19.1%；WRX(WRX)24小時漲幅10.5%；IDEX(IDEX)24小時漲幅14.1%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17%；UTK(UTK)24小時跌幅16%；MBL(MBL)24小時跌幅11.9%。

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近一週漲幅：WRX(WRX)近一週漲幅76.2%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅63.2%；Bluzelle(BLZ)近一週漲幅54.1%。