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鉅亨速報

盤中速報 - Sui大跌8.66%，報4.39美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-22 13:50


Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過8.66%，最新價格4.39美元，總成交量達5.98億美元，總市值129.37億美元，目前市值排名第 12 名。

近 1 日最高價：4.91美元，近 1 日最低價：4.23美元，流通供給量：2,927,660,019。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.24%
  • 近 1 月：+21.77%
  • 近 3 月：+173.94%
  • 近 6 月：+387.30%
  • 今年以來：+414.51%

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