盤中速報 - FLOKI大跌8.93%，報0美元

總覽

台股

美股

它不是妖股，但今年股價暴漲逾100%！大量科技做對了什麼，今年業績逆勢成長？故事要從20年前說起

2025全球經濟關鍵字「不確定」！美國恐陷停滯性通膨「比悲傷更悲傷的長期慘劇」...台灣最大風險是它

安控搭上機器人熱潮 聰泰、慧友攜手輝達搶攻視覺感測商機

不AI就BI？逾7成全球投資人認為企業應大規模部署AI 最擔心地緣政治和網路風險

Fed降息預期縮減 法人看台股年底前類股輪動機率高