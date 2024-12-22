盤中速報 - FLOKI大跌8.93%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-22 09:50
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過8.93%，最新價格0美元，總成交量達0.74億美元，總市值15.94億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,597,384,614,206。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-28.69%
- 近 1 月：-33.52%
- 近 3 月：+27.27%
- 近 6 月：-2.72%
- 今年以來：+351.77%
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