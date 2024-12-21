盤中速報 - Sui大漲21.22%，報4.8美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-21 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內漲幅超過21.22%，最新價格4.8美元，總成交量達8.13億美元，總市值140.62億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：4.91美元，近 1 日最低價：3.49美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.19%
- 近 1 月：+25.70%
- 近 3 月：+207.57%
- 近 6 月：+395.26%
- 今年以來：+440.05%
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