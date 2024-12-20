鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過59.5億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達23.2%
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,080美元，24小時漲跌幅-6.61%；以太幣(ETH)現報價格3,277.7美元，24小時漲跌幅-10.7%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達59.5億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達42.35億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達19.68億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅23.2%；Ethena(ENA)24小時漲幅24.1%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅23.5%。
24小時跌幅：Stratis(STRAX)24小時跌幅32.4%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅3.7%；CTXC(CTXC)24小時跌幅1.84%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅70.8%；WRX(WRX)近一週漲幅70.3%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅60.6%。
近一週跌幅：TROY(TROY)近一週跌幅1.9%；MANTRA(OM)近一週跌幅0.94%；USDC(USDC)近一週跌幅0.1%。
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