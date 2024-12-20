盤中速報 - 哈希圖大跌9.3%，報0.262美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 17:05
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內跌幅超過9.3%，最新價格0.262美元，總成交量達3.44億美元，總市值130.17億美元，目前市值排名第 23 名。
近 1 日最高價：0.3014美元，近 1 日最低價：0.255美元，流通供給量：38,228,257,945。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.66%
- 近 1 月：+117.80%
- 近 3 月：+402.22%
- 近 6 月：+229.40%
- 今年以來：+189.80%
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