盤中速報 - Aptos大跌9.33%，報10.88美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 16:35
Aptos(APT)在過去 24 小時內跌幅超過9.33%，最新價格10.88美元，總成交量達1.85億美元，總市值58.33億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：12.75美元，近 1 日最低價：10.84美元，流通供給量：535,645,051。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-20.76%
- 近 1 月：-4.41%
- 近 3 月：+54.04%
- 近 6 月：+62.95%
- 今年以來：+13.32%
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