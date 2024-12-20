盤中速報 - Sui大跌9.35%，報3.96美元
鉅亨網新聞中心 2024-12-20 16:05
Sui(SUI)在過去 24 小時內跌幅超過9.35%，最新價格3.96美元，總成交量達5.70億美元，總市值116.27億美元，目前市值排名第 13 名。
近 1 日最高價：4.6美元，近 1 日最低價：3.9美元，流通供給量：2,927,660,019。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-14.97%
- 近 1 月：+14.88%
- 近 3 月：+175.50%
- 近 6 月：+352.84%
- 今年以來：+379.89%
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