中國印度達成邊界問題6點共識

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-19 12:34

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中印邊界問題特別代表周三（18 日）在北京舉行第 23 次會晤，這是五年來雙方首次會晤。中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅同印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾根據兩國領導人喀山會晤重要共識，就中印邊界問題進行實質性討論，達成 6 點共識：

一、雙方積極評價兩國就邊境有關問題達成解決方案，重申應繼續做好落實工作，認為應從兩國關係大局妥善處理邊界問題，不使之影響雙邊關係發展。雙方同意繼續採取措施，維護好邊境地區和平安寧，推動雙邊關係健康穩定發展。

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二、雙方重申按照 2005 年兩國特別代表就解決邊界問題達成的政治指導原則，繼續尋求公平合理和雙方都能接受的一攬子解決邊界問題方案，並採取積極措施推動這一進程。

三、雙方評估了邊境局勢，同意進一步細化邊境地區管控規則，加強信任措施建設，實現邊境可持續的和平安寧。

四、雙方同意繼續加強跨境交流合作，推動恢復印香客赴中國西藏朝聖、跨境河流合作及乃堆拉邊境貿易等。

五、雙方同意進一步加強特別代表會晤機制建設，加強外交軍事談判協調配合，並要求中印邊境事務磋商和協調工作機制（WMCC）做好此次特代會晤的後續落實工作。

六、雙方同意明年在印度舉行新一輪特代會晤，具體時間通過外交渠道商定。