鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axis資本控股AXS-US的目標價調升至108元，幅度約8%
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Axis資本控股(AXS-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至108元，調升幅度8%。其中最高估值127元，最低估值89元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Axis資本控股評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。
Axis資本控股今(18日)收盤價為92.52元。近5日股價上漲8%，標普指數上漲0.26%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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