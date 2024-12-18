陸股再迎利多！明年起A股分紅派息手續費減半 專家：陸、港股有望迎來紅利時代

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-18 10:50

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中國股市再次迎來重大利多政策，中國結算周二 (17 日) 發佈《關於對滬、深市場 A 股分紅派息手續費實施優惠措施的通知》，以加大上市公司分紅激勵力度，推動增強投資者回報。

中國結算決定，自 2025 年 1 月 1 日起，對滬、深兩市 A 股分紅派息手續費實施減半收取的優惠措施，也就是按照派發現金總額的 0.5‰收取分紅派息手續費，手續費金額超過 150 萬元以上的部分予以免收。

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近日，中國國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》(下稱《意見》)，期盼進一步推動中央企業高度重視控股上市公司市場價值表現，規範有序開展市值管理工作，提升上市公司投資價值

此外，央企市值管理的新規中也提到增加現金分紅頻次和比例，建立常態化股票回購增持機制。

今年以來，A 股上市公司分紅意願及力度較往年明顯升溫，相當多上市公司在發佈的「提質增效重回報」行動方案中將加大分紅力道、增強投資者獲得感作為重要內容，且具備高股息分紅特徵的資產也頻獲投資者追捧

根據 Wind 數據，截至周二，推出 2024 年三季度分紅計劃的上市公司達到 287 家，其中 170 家已經實施分紅，高於去年進行三季度分紅的 63 家，更高於 2022 年及之前的不到 35 家。

除分紅頻率增加外，今年上市公司分紅規模相較於往年有所提升。截至周二，今年迄今有近 4 千家上市公司合計分紅近 2.4 兆人民幣，年增率超過 10%。

今年上市公司之所以踴躍分紅，與監管機冠的持續引導有關。4 月 12 日，新「國九條」及交易所的一系列配套規則的徵求意見稿出台，其中對上市公司分紅規定做出了重點安排，除引導上市公司加強分紅、提升分紅水準和頻率外，還提出將多年不分紅或者分紅比例偏低的公司「實施其他風險警示」。

今年 8 月，中國證監會黨委書記、主席吳清在北京召開專題座談會，與全國社保基金、保險資管、銀行理財、私募基金等 10 家重量級法人機構的代表深入交流，充分聽取意見建議。與會單位在會上表示，引導上市公司加大分紅和回購力度，鼓勵上市公司綜合運用併購重組、股權激勵等方式提升投資價值。

展望後市紅利資產配置，業內機構認為，貨幣寬鬆和無風險利率下行將逐漸向權益資產尤其是紅利板塊傳導。從估值角度來看，當前紅利估值已相對合理，且趨勢已在企穩。