機器人大軍如預期全面來襲，繼續搶錢

鉅亨網新聞中心 2024-12-17 18:00

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美股 NASDAQ 創新高，費半站穩月線，科技類股轉強，台股有機會迎來一波行情，近期主要是櫃買中小型股偏弱，跌破年線，不過今年以來，櫃買跌破年線都是轉折點，另外可以觀察到台股融資連續減肥，櫃買融資維持率來到 151%，基本上長線偏多架構不變之下，融資維持率逼近 150% 是短線止跌訊號，等待站回年線就會全面攻擊，投資朋友可以好好觀察。

大華國際投顧蘇建豐表示，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是完成整理型態的個股，就能掌握獲利。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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