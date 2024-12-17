機器人大軍如預期全面來襲，繼續搶錢
鉅亨網新聞中心 2024-12-17 18:00
美股 NASDAQ 創新高，費半站穩月線，科技類股轉強，台股有機會迎來一波行情，近期主要是櫃買中小型股偏弱，跌破年線，不過今年以來，櫃買跌破年線都是轉折點，另外可以觀察到台股融資連續減肥，櫃買融資維持率來到 151%，基本上長線偏多架構不變之下，融資維持率逼近 150% 是短線止跌訊號，等待站回年線就會全面攻擊，投資朋友可以好好觀察。
大華國際投顧蘇建豐表示，資金輪動分成兩種，族群間輪動和族群內輪動，基本上族群間輪動比較難掌握，但是族群內輪動有跡可循，只要能夠掌握領頭羊，再去觀察族群內股價還未過高但是完成整理型態的個股，就能掌握獲利。
- IC 設計：領頭羊，世芯 - KY(3661-TW)，留意智原 (3035-TW)，力旺 (3529-TW)，晶心科 (6533-TW)，安國 (8054-TW)，芯鼎 (6695-TW)，原相 (3227-TW)，立積 (4968-TW)，瑞昱 (2379-TW)，義隆電 (2458-TW)，祥碩 (5269-TW)。
- 網通：領頭羊，智邦 (2345-TW)，留意昇達科 (3491-TW)，友訊 (2332-TW)。
- PCB：領頭羊，台光電 (2383-TW)，留意台燿 (6274-TW)，金像電 (2368-TW)，高技 (5439-TW)。
- 連接器 / 線：領頭羊，嘉澤 (3533-TW)，留意嘉基 (6715-TW)，鴻呈 (6913-TW)，優群 (3217-TW)。
- 矽光子：領頭羊，光聖 (6442-TW)，留意訊芯 - KY(6451-TW)，上詮 (3363-TW)，聯鈞 (3450-TW)。
- 機器人：領頭羊，全球傳動 (4540-TW)，留意佳能 (2374-TW)，所羅門 (2359-TW)，廣明 (6188-TW)，羅昇 (8374-TW)，高鋒 (4510-TW)，圓剛 (2417-TW)，直得 (1597-TW)，上銀 (2049-TW)，和大 (1536-TW)，友通 (2397-TW)，上週就提醒投資朋友，要特別留意機器人，今天全面攻擊，明年一月 CES 展，會強調協作型機器人解決方案，機器人股價低位階，資金可望持續青睞。
【小嘉澤】連接器產品涵蓋高頻寬與網通，明年營收和獲利會創高，目前本益比 14 倍相對偏低，法人持續佈局，技術面整理四個月隨時要攻擊噴出，潛在上漲空間 + 30~50%，一起搶錢。
【機器人來襲】致力 AI 相關影像視覺解決方案，協作型機器人會成為主流，技術面月線剛翻揚，今天大漲 8% 創近期高，波段起漲，潛在上漲空間 + 40~60%，一起賺！
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
機器人大軍如預期全面來襲，繼續搶錢
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