Visa攜4銀行推「企業金流卡片化」 首創2服務直擊中小企痛點

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-12 17:25

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數位支付公司 Visa 宣布，將以「消費多元支付」、「企業數位化金流」雙引擎策略，驅動台灣商務非現金社會再升級，Visa 瞄準中小企業，首創「企業速 Pay」與「快收慢付」解決方案。目前，Visa 已攜手永豐銀、玉山銀、國泰世華銀、遠東銀合作「企業金流卡片化」，並發行企業商務卡。

為回應中小企業商務支付需求，Visa 推出數位企業卡，靈活設定交易條件和額度，核發子卡給員工，輕鬆管理卡片支付，實現金流數位化、減碳並強化內控。同時透過「 Visa 企業速 Pay」，讓企業員工可將數位企業卡綁定到行動支付，以 Apple Pay 與 Google Pay 進行支付，全面提升企業用卡體驗。

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Visa 同步推出「快收慢付」解決方案，讓企業可以用卡支付給不收卡的供應商，同時也享有延遲支付的便利。舉例來說，一家燒肉店需要採購肉、菜，商家以往都不收卡，大多採用傳統現金或支票，但直接支付現金會影響到營運資金調度，「Visa 快收慢付」可以先刷卡到第三方，第三方再與收單銀行合作，銀行收到款項後再撥款出去，客戶可享有 45 天的延遲支付服務。

目前，Visa 與永豐銀、玉山銀、國泰世華銀、遠東銀合作「企業金流卡片化」並發行企業商務卡，其中，永豐銀、玉山銀、國泰世華銀為「數位企業卡」，與永豐銀、玉山銀合作「企業速 Pay」，與遠東銀行合作「實體企業卡」且有「快收慢付平台」。

Visa 公布的中小企業支付洞察報告指出，有 33% 的台灣中小企業希望從金流開始數位轉型，然而目前僅 53% 企業能接受信用卡，其餘因為技術整合與成本費用而不接受信用卡。調查也顯示，中小企業支付形式相當多元，包含銀行轉帳、現金、卡片支付等，但仍有 32% 企業因為擔心供應商不收卡、用卡安全性與使用便捷性，多方考量下仍未用卡支付。

Visa 台灣區總經理黃慧琴表示，Visa 持續攜手生態系夥伴，以「消費多元支付」和「企業數位化金流」的雙引擎，驅動台灣非現金社會的發展。調查中也發現，70% 中小企業希望申請企業卡，但最大的顧慮是供應商收卡的普及性，顯示產業必須從企業用卡與收卡端雙管齊下，加速企業支付卡片化，協助企業用卡做生意。

洞察一：近八成五中小企業面臨企業金流數位化挑戰

Visa 中小企業支付洞察報告指出，已有超過 6 成的中小企業導入線上交易，但也有 4 成企業擔心線上收款的安全性。此外，有三分之一的企業希望可以從金流推動數位化，但 84% 企業表示，在進行數位化收付款時，會遇到整合支付閘道等困難；不僅如此，近半企業也表達，收款是在拓展海外市場時面臨的營運挑戰之一。

洞察二：中小企業收付款首選銀行轉帳方式

調查顯示，無論在收款或付款的選擇上，銀行轉帳都是中小企業最常採用的方式。在收款方面，帳務即時性與透明度是中小企業評估的關鍵要素，前三名依序為銀行轉帳 (73%)、現金 (67%) 與卡片支付 (53%)。在付款方面，中小企業則大多配合供應商的偏好，選擇以銀行轉帳支付給境內供應商 (66%) 或是境外供應商 (55%)。

洞察三：「擔心供應商不收卡」為中小企業用卡支付的主要挑戰