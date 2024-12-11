鉅亨網新聞中心 2024-12-11 18:00

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台股月線翻揚，今天跟著美股回測，剛好修正與月線乖離率，這邊獲得支撐機率很大，多方即將攻擊，盤面上資金輪動快速，不用太過積極追價，等待拉回買點，震盪中找機會。

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【超級英雄 - 嘉基】光纖線材成長大爆發，明天進入出貨高峰，營收和獲利會開始成長，股價創近期高後回測，明天站穩今天高點就會完成回測，可以留意。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

台股即將攻擊，股價低位階更有優勢，鎖定” 小嘉澤” 搶錢

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