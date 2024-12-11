台股即將攻擊，股價低位階更有優勢，鎖定「小嘉澤」搶錢
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 18:00
台股月線翻揚，今天跟著美股回測，剛好修正與月線乖離率，這邊獲得支撐機率很大，多方即將攻擊，盤面上資金輪動快速，不用太過積極追價，等待拉回買點，震盪中找機會。
大華國際投顧蘇建豐指出，BBU 和超級電容，快速回檔到月線附近，這邊有機會止穩，可以開始留意，AES-KY(6781-TW)，順達 (3211-TW)，金山電(8042-TW)，日電貿(3090-TW)，凱美(2375-TW)，華容(5328-TW) 等。
股價前進股價低位階的 IC 設計，世芯 - KY(3661-TW)，愛普 (6531-TW)，力旺(3529-TW)，晶心科(6533-TW)，神盾集團來參一腳，神盾(6462-TW)，安國(8054-TW)，芯鼎(6695-TW)，安格(6684-TW) 等，不過神盾集團獲利不好，短線因應，其餘可以留意原相 (3227-TW)，立積(4968-TW) 等
持續看好網通，連接器 / 線，銅箔基板，散熱，矽光子，智邦 (2345-TW)，神準(3558-TW)，台光電(2383-TW)，台燿(6274-TW)，嘉澤(3533-TW)，嘉基(6715-TW)，鴻呈(6913-TW)，宏致(3605-TW)，優群(3217-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，訊芯 - KY(6451-TW)，上詮(3363-TW)，光聖(6442-TW) 等。
【超級英雄 - 嘉基】光纖線材成長大爆發，明天進入出貨高峰，營收和獲利會開始成長，股價創近期高後回測，明天站穩今天高點就會完成回測，可以留意。
【AI 珍珠】高速傳輸打入雲端業者，明年放量出貨，11 月營收年增 4X%，技術面突破轉強，股價回測到 10 日線，佈局機會，快來一起搶錢！
還有一檔連接飆股【小嘉澤】，今年可賺一個股本，明年賺更多，本益比才 14 倍，相對偏低，與嘉澤比價效應準備啟動，一起進場，一起賺錢。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
台股即將攻擊，股價低位階更有優勢，鎖定” 小嘉澤” 搶錢
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