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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(C)(GOOG-US)大漲5.14%，報186.21美元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:48


Alphabet公司(C)(GOOG-US)截至台北時間10日22:33股價上漲9.11美元，報186.21美元，漲幅5.14%，成交量4,790,074（股），盤中最高價186.21美元、最低價183.37美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(C)(GOOG-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.03%
  • 近 1 月：-1.87%
  • 近 3 月：+18.02%
  • 近 6 月：+0.31%
  • 今年以來：+25.23%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(C)

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