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鉅亨速報

營收速報 - 乙盛-KY(5243)11月營收12.71億元年增率高達31.65％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20


乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣12.71億元，年增率31.65%，月增率-5.58%。

今年1-11月累計營收為120.62億元，累計年增率11.77%。

最新價為67.8元，近5日股價上漲0.15%，相關光 電 業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-915 張
  • 外資買賣超：-400 張
  • 投信買賣超：-267 張
  • 自營商買賣超：-248 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 12.71億 32% -6%
24/10 13.47億 43% 22%
24/9 11.01億 19% -5%
24/8 11.55億 22% 1%
24/7 11.42億 35% 5%
24/6 10.90億 15% 16%

乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收乙盛-KY

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