營收速報 - 乙盛-KY(5243)11月營收12.71億元年增率高達31.65％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 17:20
乙盛-KY(5243-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣12.71億元，年增率31.65%，月增率-5.58%。
今年1-11月累計營收為120.62億元，累計年增率11.77%。
最新價為67.8元，近5日股價上漲0.15%，相關光 電 業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-915 張
- 外資買賣超：-400 張
- 投信買賣超：-267 張
- 自營商買賣超：-248 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|12.71億
|32%
|-6%
|24/10
|13.47億
|43%
|22%
|24/9
|11.01億
|19%
|-5%
|24/8
|11.55億
|22%
|1%
|24/7
|11.42億
|35%
|5%
|24/6
|10.90億
|15%
|16%
乙盛-KY(5243-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為模具、塑膠及五金製品之設計、研發、生產及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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