放量大漲！陸股紅通通逾4700個股揚升 滬深兩市半天成交量破1.5兆人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-10 12:30

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中國 A 股三大指數今 (10) 日全線開高，上證指數(SSEC) 飆 2.58%，深證成指 (SZI) 上漲 3.66%，創業板指上漲 4.88%，截至中午收盤，滬指漲 1.58%，深成指漲 2.08%，創業板指漲 2.21%。滬深兩市半日成交額超 1.5 兆人民幣，較昨日放量逾 4100 億元。

大盤方面，個股普遍走漲，早盤逾 4700 檔個股上漲，逾百檔漲停或漲超 10%。機器人概念股維持強勢，柯力感測等 20 餘檔漲停，AI 應用族群也表現活躍，天娛數科等漲停。消費股一度走強，一鳴食品等多股漲停。此外，金融、房地產、晶片股開高後震蕩回落。

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非銀金融板塊也開高，國盛金控漲停，招商證券、東方財富、天風證券與中信證券等多股大漲，房地產族群同步火熱，華遠地產、華麗家族等多股漲停。

分析人士認為，短期內可能並不會出現像 9 月 24 日到 10 月 8 日那樣的行情，畢竟上方籌碼壓力仍存在，但牛市氣氛可能會持續得更長，擴散得更廣一些。

短期盤面來看，三大信號也已經顯現。首先，日本股市率先開盤的 One ETF Southern China A-Share CSI 500 衝高之後略有回落，那斯達克中國金龍指數亦在尾盤回落，而富時中國 A50 指數期貨今日上午更突然直線跳水，一度跌超 3%，顯示資金面上可能理性了許多。

第二，此次大漲之前，外資埋伏的力道並沒有上次那麼大。昨日數據顯示，全球 Long onlys 部位已經回到 6 月水準。FXI/KWEB 的低期權成交量也顯示宏觀投資者持倉的輕微程度，不過也可能意味著後續潛力也比較大。

第三，此次外資對市場的疑慮比上次更小，上次大漲之後，外資仍普遍不太樂觀，但此次樂觀程度明顯增強。

消息面上，中共中央政治局會議中首次提出「加強超常規逆周期調節」， 同時中央時隔近 14 年首次定調「適度寬鬆」的貨幣政策。