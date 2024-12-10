蘋果Vision Pro銷量不如預期 新一代產品預料2026年才推出

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-10 08:40

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有消息稱，蘋果 (AAPL-US) 首款頭戴式裝置 Vision Pro 今年 2 月上市以來，售出不到 50 萬台。TrendForce 集邦咨詢資深研究副總經理邱宇彬表示，Vision Pro 的銷量不如預期，預計新一代產品要到 2026 年才會推出，將向高端、入門兩個方向發展。

據《第一財經》周一（9 日）報導，邱宇彬說，去年 Vision Pro 還沒有發布前，由於有蘋果光環、元宇宙的概念，行業曾樂觀預期 Vision Pro 年銷量將達到 90 萬~ 100 萬台，但那時供應鏈的極限是 40 萬~ 50 萬台，原先大家太樂觀了。

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「（今年）Vision Pro 的市場銷售不如預期，在美國市場有高於大部分其它消費電子產品的退貨率，庫存也很棘手。」 邱宇彬說，蘋果曾想優化現在的產品價格，但是無論如何改良，Vision Pro 的成本還是比較高，售價要從 3,499 美元降到 2,000 美元，沒有辦法實現。

下一代頭戴式裝置將往兩個方向發展。邱宇彬預測說，一個方向是高端化，未來有機會取代筆記型電腦，這將要求在視覺感受上不妥協，同時要降低成本；另一個方向是入門級產品，不僅用矽基 OLED 顯示器，也可以用玻璃基 OLED 顯示器，甚至是 LCD 顯示器。

群智咨詢（Sigmaintell）資深分析師陳學誠也表示，Vision Pro 銷售不如預期，主要有幾方面原因：

首先是價格高昂，Vision Pro 的售價從 3,499 美元起，限制了消費群體，主要吸引專業開發機構、早期採用者、高端用戶。

其次是內容生態不足，目前頭戴式裝置缺乏具有開創性和吸引力的應用內容，以及能夠滿足剛性需求的實際應用場景。