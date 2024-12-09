螞蟻集團20周年 馬雲現身杭州

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 15:00

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據《科創板日報》報導，12 月 8 日是支付寶和螞蟻集團 20 周年，阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 創辦人馬雲也在當天晚間現身螞蟻園區。

馬雲表示：「今天，我不是為螞蟻過去的 20 年而來，而是為了螞蟻未來的 20 年而來。」他提到，每一個時代都給了每一代人不同的際遇和挑戰，但不是每一個人都能把握住這些際遇和挑戰。

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馬雲說，20 年前，網路剛剛到來的時候，他們那一代人很幸運，抓住了網路時代的機遇。從今天來看，未來 20 年的 AI 時代能帶來的改變會超出所有人的想像，因為 AI 會是一個更加偉大的時代。

「AI 會改變一切，但這不代表，AI 能決定一切。技術固然重要，但是未來真正決定勝負的，還是今天我們為這個即將到來的時代做些什麼真正有價值而又是與眾不同的事。」他說。

馬雲表示：「我們未來能做的，依然應該是我們過去 20 年所堅持的那些，讓科技給每一個普通老百姓的生活帶去進步和改變。我們要讓 AI 賦能我們的情懷，我們也要讓情懷賦能我們的 AI！」

值得注意的是，螞蟻集團董事長井賢棟 8 日也宣布螞蟻集團換帥，螞蟻集團總裁韓歆毅明年 3 月 1 日起正式接任螞蟻集團執行長一職。外界推測新任執行長上任可能為明年上市鋪路。