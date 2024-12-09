〈走進中國〉瓊瑤的造星神話與收視奇蹟 是她開啟了兩岸影視合拍風潮

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-09 07:30

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「人生中第一位恩人走了！」聽聞瓊瑤離世消息，演員林心如難掩哀痛。曾出演《還珠格格》第三部的演員黃奕正在拍戲中，突聞噩耗，「感覺天都塌了」。蘇有朋、闞清子等一眾明星皆發文悼念，無不哀嘆。

據《第一財經》報導，瓊瑤作為一個時代的符號和象徵，是風靡華語圈的文化現象，她的小說、影視劇改編作品都擁有巨大的影響力和號召力。

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1938 年生於成都的瓊瑤，1949 年隨父母遷居台灣，1962 年開始陸續在台灣最流行的《皇冠》雜誌發表中短篇小說。瓊瑤的小說寫盡人間千情，用優美抒情的筆，寫盡世間男女之情，充滿愛情至上的浪漫主義色彩。

上世紀 60 年代，瓊瑤開始把自己的小說改編成電影，立即成為台灣電影市場的主流。

從 1965 年李行改編自瓊瑤小說《六個夢》的電影《婉君表妹》，至 1983 年的電影《昨夜之燈》，不到 20 年時間，多達 50 部根據瓊瑤小說改編的電影上映。

上世紀 80 年代，瓊瑤電影出現過度開發的疲態，迫使她轉向電視劇。

1986 年，30 集瓊瑤劇《幾度夕陽紅》在華視首播，創下最高收視紀錄。在那之後，瓊瑤以年均一部的速度在電視圈廣泛開花。《煙雨濛濛》、《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《水雲間》等 17 部電視劇陸續登場。

瓊瑤不僅是作家，也是眼光獨到的製片人。她很早就嗅到大陸龐大的市場吸引力，成功建立起以她小說為核心的電影、電視劇市場。

在兩岸影視劇交流創作的熱潮中，瓊瑤果斷抓住機遇，邀約大陸創作者參與劇集生產。到 1989 年，瓊瑤帶著 70 多名製作人赴大陸，成為第一個到大陸實地取景拍攝的台灣製作人。

從 1990 年的《婉君》、《啞妻》、《三朵花》，到 1998 年的《蒼天有淚》、《還珠格格》，瓊瑤掀起一波到大陸實拍劇的熱浪，也開啟了兩岸影視劇合拍的風潮。

瓊瑤劇的巔峰是 1998 年播出的《還珠格格》，創下至今無法超越的收視率奇蹟。

瓊瑤劇開啟的兩岸合拍模式、瓊瑤的造星手段與能力，對瓊瑤劇的營銷，都成了影視劇製作的範本。2011 年，瓊瑤與湖南衛視再度攜手打造新版《還珠格格》，驗證她在大陸電視劇市場「硬通貨」的標桿。這種持續十多年、一輪又一輪的重播、翻拍、改編熱，不能不說是難以複製的「瓊瑤現象」。