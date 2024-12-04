新一代五菱神車出現！陸網爆料稱「零蛋」即將上市 售價5.42萬起跳

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-04 17:22

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中國電動車市場競爭激烈，以平價形象為主的中國五菱汽車 (00305-HK) 近日被爆料將推出新一代神車「零蛋」，這款新概念車近來在中國網路上引起了熱議，據悉有多方管道指該車售價僅 1.2 萬人民幣 (約台幣 5.42 萬) 起跳，這一價格瞬間吸引無數消費者的眼球。

五菱「零蛋」擁有獨特外觀和呆萌的大燈設計，長寬高據悉分別為 2917mm、1493mm、1621mm，軸距 1940mm，小巧的車身讓它在城市街道上如魚得水，尤其是路邊停車時，幾乎完全不用擔心卡位的問題。

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另一方面，從概念圖中可以大膽推測「零蛋」是一款小型新能源代步車，據悉搭載了一台 20kW 的驅動電機，最大扭矩達到 85N·m，0-50km/h 加速時間不到 8 秒，這樣的動力表現對於城市通勤來說綽綽有餘。

電池續航方面，「零蛋」提供 13.82kWh 和 9.2kWh 兩種電池容量選擇，NEDC 續航分別可達 170km 和 120km。

充電方面，「零蛋」支援快充模式，30 分鐘即可充至 80%，能夠適應快節奏的城市生活。從液晶儀表盤到旋鈕式換擋，再到電動車窗和冷暖空調，其他電車該有的，它都有，更有媒體爆料稱還有隱藏式門把和外擴的前後輪眉。這些配備放在十幾萬、二十幾萬的電動車上可能平平無奇，但在 1.2 萬這個價格區間只能說暫無敵手。

網友對五菱「零蛋」的期待值很高，無論是售價、外觀還是概念模型，網友都表示非常喜歡，甚至有女網友說「買輛不開放著都覺得可愛」。

也有網友建議換個名字，因為考生會覺得不吉利」，有人順勢取了個新名叫「元寶」。

不過，五菱官方迄今對這款車的爆料都沒有作出過任何回應。

目前，五菱旗下新能源產品起售價都沒有超過 10 萬人民幣。2020 年，五菱 mini ev 以 2.88 萬元的起售價震撼上市，這一價格點讓市場和消費者都感到意外，電動車居然能賣到如此親民的價格。

儘管後續出的 mini ev 售價再沒有低於過 3 萬，但配備卻迎來不斷升級，所以依然有許多人願意買帳。

最新爆料指出，即將上市的 2025 年第四代 mini ev 在配備上又有進一步提升。新車不僅將換裝與五菱繽果類似的設計語言，最大亮點是新增五門版車款，車身尺寸進行加長，動力上搭載 30kW 驅動電機，續航里程為 205km。