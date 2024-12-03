富達國際：2025年美國經濟從軟著陸轉為「通膨回溫」 估降息到3.75%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-03 16:16

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富達國際今 (3) 舉行 2025 年投資展望，預估美國經濟情境將從目前的「軟著陸」轉為「通膨回溫」，其他主要經濟體，如歐洲和中國大陸將因應美國貿易政策轉變，這些經濟體的分歧將支持美國成長。富達國際亞洲經濟學家劉培乾預估美國降息到 3.75%，降息速度觀察通膨和就業率（勞動力）數據。

展望 2025 年，隨著美國大選結果底定、中國大陸推出新的刺激措 施、以及地緣政治局勢轉變，全球經濟正處於一個轉折點，「通膨回溫」將成美國經濟基本情 境，而世界各經濟體的成長、通膨和利率將朝截然不同的方向發展，投資人應採取不同的策略以掌握分歧下的收益契機。

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劉培乾對 2025 年總體經濟全球市場展望發表以下看法： 美國共和黨在總統大選中取得壓倒性勝利，大幅改變了 2025 年的經濟前景。富達預期美國經濟基本情境將從「軟著陸」轉為「通膨回溫」，從一個以強勢成長支撐其他地區的經濟體，轉向著重國內發展的保護主義者。更多財政刺激支持成長的政策應會推高通膨，降低美國經濟衰退風險，但其他主要經濟體，特別是歐洲和中國大陸，將不得不應對美國貿易和產業政策的轉變，有可能削弱成長前景，並隨著外部需求放緩造成通膨下行壓力。 這些分歧將支持美國 2025 年的成長，但政府債務負擔上升是長期潛在問題。

若川普新政府推進其保護主義目標，備受討論的關稅稅率，目前預期對中國大陸最高徵收 60%、對其 他國家徵收 20%，儘管協商後的結果可能較預期低，但關稅對明年經濟表現的影響仍相當大，若聯準會為因應通膨衝擊轉向升息週期，美國將再次面臨經濟下滑風險。目前市場預期央行寬鬆 週期的終端利率可能高於大選前，但富達預期寬鬆週期將在 2025 年持續，直到關稅和移民政策等任何重大變化或財政政策擴張更加清晰。

若美國同時對企業最大的銷售市場徵收高額關稅，中國大陸能否實現所需的成長水準？根據過去經驗，中國大陸企業可能會靈活應對美國加徵關稅政策，減輕對其獲利的影響，但更關鍵的，仍是中國大陸支持經濟發展的宏觀穩定政策。

富達國際基金經理 Jochen Breuer 針對股票收益投資表示，提供優質股息的股票仍是投資人投 資組合中的重要部分。歷史數據顯示，股息策略可在市場波動期間提供相對的下行保護，帶來具 吸引力的長期總回報。縱觀過去 20 年全球市場，約 40% 累積回報來自股息再投資。股票收益投 資人應關注透過嚴格評價框架降低風險的優質企業，同時可持續提供收益且收益不斷增長者。

富達相對看好歐洲和全球其他地區上市的全球企業，與美國同行相比，這些企業的評價相對較低。投資人應密切關注未來一年股票的評價。今年股價強勁上漲或基於獲利成長，但更大程度來自評價擴張。市場定價樂觀的期待，容易受非預期的負面事件影響。儘管投資全球市場無法避免意外 事件，投資人可透過關注評價、遠離評價壓縮風險較高的股票，控制意外所造成的影響，同時應 著重企業前景的驅動因素是否來自內部成長而非外部環境。

富達國際基金經理 James Durance 針對固定收益投資表示，分歧的央行政策和信貸利差收緊， 有利投資人採取不受限參考指標的全球固定收益投資策略來創造收益，亦即靈活搭配投資以各種 貨幣計價的公司債和政府債，以及各種期限的投資等級債、非投資等級債、和新興市場債。