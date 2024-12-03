全球最長、輸氣量最大！中俄東線全面貫通 成陸第三條跨境天然氣管線

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-03 12:08

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中國國家管網集團周一宣佈，中國單管輸氣量最大天然氣管線—中俄東線天然氣管線全線貫通，年輸氣能力增至 380 億立方公尺，達到最高水準。中俄東線是繼中亞管道、中緬管道後向中國供氣的第三條跨境天然氣管線。

《新華社》報導，中俄東線標誌著中國東部能源戰略通道全面建成，來自西伯利亞的清潔能源，自黑龍江黑河一路南下輸送至華東地區，最終直抵上海，為沿線經濟社會高質量發展和人民美好生活注入強勁動能。

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從建設到運營，中俄東線天然氣管線的關鍵設備和核心控制系統，全面實現國產化，是中國四大能源戰略通道的重要組成部分，與東北管網、陝京管道系統、西氣東輸管道系統、沿海多座液化天然氣接收站等實現互聯互通，有效增強中國東部地區天然氣供應能力和應急調峰保障能力，對「十四五」期間構建中國天然氣管線「四大戰略通道 + 五縱五橫」新格局、更好保障國家能源安全和經濟安全具有重要意義。

中俄東線全線按照北段、中段、南段分段分期建設，其中北段於 2019 年 12 月 2 日率先投產通氣。中國國家管網集團東北公司黑河作業區主任任向輝表示，中俄東線北段投產以來，持續增輸增供，每日輸氣量已從投產之初的 1500 萬立方公尺，目前已達 100.1 億立方公尺。

中俄東線投產首年，輸氣量約 50 億立方公尺，2021 年、2022 年、2023 年逐年增供，目前實現最大年輸氣能力 380 億立方公尺，大幅提升東北、華北及華東地區供氣能力。

全線貫通後，中俄東線供應沿線的天然氣資源將更加充足、更有保障，明年經過中俄東線進入長三角地區的天然氣將進一步增加近 50 億立方公尺，屆時總量約佔當前國家管網向長三角地區輸氣量的五分之一，有效提升區域天然氣供應能力和調峰應急保障能力。

另據測算，中俄東線每年向沿線地區供應的天然氣資源，可減少二氧化碳排放量 1.64 億噸、減少二氧化硫排放量 182 萬噸。