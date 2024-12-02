逾271%！美太陽能能反傾銷大刀揮向東南亞四國 陸企涉及53% 這1國受創最深

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-02 11:04

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美國商務部上周四 (11 月 29 日) 公佈對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南太陽能電池反傾銷調查初步裁定，四國被課徵反傾銷稅率範圍在 0 到 271.28%，但最終結果將在 2025 年年中公佈。

美國在今年 5 月啟動東南亞四國的「雙反」調查，其中反補貼初裁結果已於 10 月公佈。

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反傾銷稅率初裁在東南亞四國之間及四國內部均有所分化。總體來看，規模較大的中國企業產能受到的稅率裁定要低於產能所在國均值。 分國別來看，柬埔寨 / 越南 / 泰國 / 馬來西亞的平均反傾銷稅率初裁分別為 125%/109%/103%/31%。 其中越南本地實體稅率最高，為 271.3%; 泰國泰華、Sunshine Electrical 等規模較小的企業稅率為 154.7%; 馬來西亞寶嘉、CRC、Lynter 和 Mega 幾家企業稅率為 81.2%，韓華在馬來西亞未受反傾銷稅率裁定。

根據美國商務部公告，除韓華在馬來西亞 Hanwha Qcell 的反傾銷稅率為 0 外，在上述東南亞四國建廠的中國企業，出口到美國的太陽能產品恐將面臨 21.31% 到 271.28% 的反傾銷稅率。

由於多家中國太陽能企業在東南亞有佈局，從美國商務部對東南亞四國太陽能產業展開「雙反」調查開始，中國企業的受影響程度引發市場關注。

公告顯示，美國反傾銷稅率初裁在東南亞四國之間及四國內部均有所分化。總體來看，規模較大的中國企業產能受到的稅率裁定要低於產能所在國均值。

分國別來看，四國平均反傾銷稅率初裁分別為 125%、109%、103% 與 31%，其中越南本地稅率最高，為 271.3%，泰國泰華、Sunshine Electrical 等規模較小企業稅率為 154.7%，大馬的寶嘉、CRC、Lynter 和 Mega 幾家企業稅率為 81.2%。東南亞四國中，過去三年對美太陽能產品出口量以越南最高，為 19.5GW，大馬最低，為 16.2GW。

華泰證券認為，未來美國太陽能供應格局恐將由東南亞一體化輸美，轉變為「非四國 (越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨) 進口材料 + 美國本地零件」形式為主，加上美國太陽能零件價格上漲趨勢及《通膨削減法》補貼，在美國及其他非雙反四國產能布局領先的公司有望受益。