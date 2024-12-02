上海證交所開「提質增效重回報」座談會 聚焦上市企業市值管理、高品質發展

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-02 11:37

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中國上海證交所 (下稱上交所) 近日召開滬市公司「提質增效重回報」座談會，圍繞市值管理、提質增效等議題展開深入探討，共有 9 家滬市主機板上市公司和科創板上市公司參加。

自今年初上交所鼓勵滬市公司開「提質增效重回報」專項行動，迄今已有半數滬市上市公司披露「提質增效重回報」相關公告，涵蓋市值逾 30 兆人民幣。

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在座談會上，與會上市公司負責人還透露市值管理工作的進展，並對優化市值管理機制、完善提質增效重回報激勵機制等建言獻策。

中遠海控副董事長陳揚帆在會上也介紹，針對「提質增效重回報」倡議，中遠海控對 16 項具體任務設置。標誌性成果目標和完成進度指標體系，並形成分階段考核的工作機制。

自方案實施以來，中遠海控經營品質和盈利能力持續提升，今年前三季中遠海控營收、凈利等指標實現大幅年增表現，投資者回報能力和水準有效增強，制定 2022 年至 2024 年三年股東分紅回報規劃，並在今年 10 月啟動新一輪股份回購工作。

國電南瑞則圍繞公司治理、日常運營、資本運作、科技創新等上市公司高品質發展的關鍵環節，推動各項任務按時保質完成。國電南瑞總會計師兼董秘方飛龍表示，該公司產業動能愈發強勁，發展品質成色更足，儲能、調相機、海上風電等業務快速發展，網外合約佔比超 30%。

此外，國電南瑞也積極實施分紅回購，近三年累計實施分紅近 100 億元，年平均分紅比例超 47%，今年分紅比例更超過 60%，以及制訂與發佈首次中期分紅方案，主動實施股份回購計畫，回購金額超 5 億人民幣。

鳳凰傳媒總經理宋吉述也表示，該公司積極開展專案行動，近 5 年平均現金分紅比例超過 55%，上市以來累計分紅 94.16 億元，比公司募集資金總額高出一倍多，下一步將繼續響應專項行動，著重細化公司章程現金分紅政策條款，優化現金分紅政策，適度提高現金分紅頻次，穩定投資者預期。

海天股份實際控制人費功全認為，專項行動不僅為當前一個時期上市公司治理提供了行動指南，更凸顯強化上市公司高品質發展的永恆主題。

納微科技董事長江必旺也表示，自「提質增效重回報」方案實施以來，該公司加快發展新質生產力，推出耐有機溶劑回收膜系統解決方案，是在醫藥領域應用的重大突破。

此外，與會上市公司負責人還透露市值管理工作的進展，並對優化市值管理機制、完善提質增效重回報激勵機制等建言獻策。

陳揚帆說：「增持回購專項貸款政策通知時，公司正在召開董事會，當即對該話題進行討論，目前已獲得中國銀行上海分行出具的《貸款承諾函》，為回購 A 股股份提供專項貸款支援，貸款金額最高不超過 3 億元。 目前正在積極推進。」