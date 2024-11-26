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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.41元，預估目標價為86.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 20:15


根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元上修至5.41元，其中最高估值5.53元，最低估值5.18元，預估目標價為86.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.53(5.5)5.796.095.67
最低值5.18(5.18)4.874.965.15
平均值5.38(5.33)5.335.55.44
中位數5.41(5.31)5.315.495.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.71億48.97億51.19億53.61億
最低值46.32億47.30億48.22億49.66億
平均值46.49億47.94億49.50億51.82億
中位數46.59億47.89億49.45億52.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.092.254.500.342.07
營業收入6.23億26.51億41.00億43.93億45.27億

詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZM

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