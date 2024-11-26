鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zoom視訊通訊(ZM-US)EPS預估上修至5.41元，預估目標價為86.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-26 20:15
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Zoom視訊通訊(ZM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.31元上修至5.41元，其中最高估值5.53元，最低估值5.18元，預估目標價為86.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.53(5.5)
|5.79
|6.09
|5.67
|最低值
|5.18(5.18)
|4.87
|4.96
|5.15
|平均值
|5.38(5.33)
|5.33
|5.5
|5.44
|中位數
|5.41(5.31)
|5.31
|5.49
|5.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.71億
|48.97億
|51.19億
|53.61億
|最低值
|46.32億
|47.30億
|48.22億
|49.66億
|平均值
|46.49億
|47.94億
|49.50億
|51.82億
|中位數
|46.59億
|47.89億
|49.45億
|52.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|2.25
|4.50
|0.34
|2.07
|營業收入
|6.23億
|26.51億
|41.00億
|43.93億
|45.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Zoom視訊通訊(ZM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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