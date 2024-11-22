汽車之家再傳易主消息陸網盛傳海爾將收購 專家：主要為佈局中古車市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 12:50

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中國網友「轟 Party」週三 (20 日) 透露，海爾打算收購汽車之家，已正式得到確認。不出意外的話，海爾預計很快就會正式對外宣佈這一消息。

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傳言也稱，汽車之家內部人士透露，海爾相關團隊將會在今年底正式入駐汽車之家，屆時不但新零售會併入新團隊，高層人員也會出現較大的變動，甚至海爾已經開始為汽車之家物色新的執行長。

業內人士普遍猜測，海爾收購汽車之家是想佈局中古車市場，海爾此前已經成立中古車平台「卡泰馳」，汽車之家的「二手車之家」與海爾的需求相符合。

《21 世紀經濟報道》報導指出，作為國內白色家電巨頭的海爾近年來在汽車產業中多有佈局，卡泰馳在 7 月正式上線智慧交互商城，位於蘇州張家港的中古車整備工廠正式投產使用，構建起涵蓋線上交易平台到線下標準化工廠的產業鏈條，而使用者受眾流量入口的問題則亟待解決。

就當前中古車交易而言，瓜子、人人車、58 同城、汽車街等均是佈局較早的一批互聯網平台，但其交易平台已完善和成熟，而汽車之家一方面作為中國重量級汽車門戶，具備高度垂直的受眾流量，另一方面亦有天天拍車的中古車業務基礎，對卡泰馳而言顯然是更理想的收購物件。

在這樣的背景下，身為國內三大汽車門戶之一的汽車之家無疑是海爾補足缺口的理想目標之一，也是這一傳聞的現實依據所在。

回顧汽車之家創業歷程，不得不提及創辦人，也就是如今在新能源汽車領域赫赫有名的李想。2016 年 10 月，汽車之家官方宣佈李想、前執行長秦致退出董事會，由平安信託方面康雁和王俊朗出任新董事，汽車之家改姓「平安」。

不過，改姓之後並沒有給汽車之家帶來更大的突破，2016 年之後，公眾號、抖音、小紅書等新平台勢不可擋，在傳播途徑去中心化趨勢下，汽車之家等其他垂直媒體門戶開始走下坡。

此外，業績下滑也是個問題。汽車之家 11 月 6 日公佈今年第三季財報，營收年減 7.9% 至 17.7 億人民幣，更不樂觀的是獲利情況，當季經調整凈利潤為 4.4 億元人民幣，同比大降 23.9%。

目前，汽車之家總市值 34.55 億美元，對於不久前剛以 7.75 億美元收購開利集團商用製冷業務、24.5 億南非蘭特收購瑞典伊萊克斯南非市場熱水器業務的 A 股現金牛海爾而言，收購或控股汽車之家亦存在可行性。