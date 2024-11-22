全球科研城市排行榜出爐！前十強陸城市佔一半 北京蟬聯第一上海擠下紐約成第二

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-22 13:50

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根據《自然》(Nature)雜誌週三 (20 日) 發布全球科研城市 200 強名單，前 25 名城市中，中國超過半數，並在十大科研城市佔了一半，且排名第一的北京對排名第二的上海繼續擴大領先。南京、廣州和武漢也位居全球前十強科研城市之列。

《環球時報》報導，這份由《自然》雜誌發布的增刊《2024 自然指數 - 科研城市》顯示，中國發表的研究成果繼續強勁增長，北京再次蟬聯榜首且優勢進一步擴大，其貢獻比重是第二名城市的近兩倍。上海擠下紐約成為第二名的現實，也進一步加強這一趨勢。

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縱觀今年排名，一個有趣現象是中國省會城市的崛起，有些省會城市雖不為西方國家熟知，但正在與歐美的一些老牌科研中心同台競技。從西部的成都到東部的合肥，如今這些在西方相對鮮為人知的城市躋身前 30 名，與歐洲和北美的老牌科研城市並駕齊驅。

報導指出，隨著中國尋求廣泛傳播本國文化和創新，這些中國城市成為具全球競爭力的科研中心，這既有其自身科研實力的原因，也與經濟和政策等推動因素有關。許多快速發展的城市在電動車和太陽能等關鍵技術領域扮演「專家」角色。它們的本地目標與中國努力實現經濟自立自強的國家戰略非常一致，像是旨在引領中國轉向重點發展知識驅動型高科技產業的政策。

上述增刊報告在週四 (21 日) 由 Springer Nature 分析解決方案中國區主管巨蓉於中國清華大學舉行的「科技創新中心與科研城市論壇」上發表。