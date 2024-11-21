最後壓盤，後面主流就是「網通」，蓄勢待發，不可錯過
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 18:00
輝達第三季財報優於市場預期，第四季財測沒有驚艷市場，導致先前壓寶的資金先撤出，不過整體來看，AI 還是持續成長，現在的壓回反而是機會，台股跟著回測，來到季線支撐，目前就是介於月線和季線震盪，等待月線走平再站上，轉為回升行情，多方會更強，一步一步來，現在就是先短線操作，等待變成回升行情再波段操作，現在的下跌就是未來的上漲空間。
大華國際投顧蘇建豐指出，資金還是以 AI 相關為主，尤其是股價經過整理的個股，散熱和機殼以及 FOPLP 機會最大，還有網通族群邁入成長期，可以留意，例如，神達 (3706-TW)，全新(2455-TW)，奇鋐(3017-TW)，雙鴻(3324-TW)，高力(8996-TW)，勤誠(8210-TW)，振發(5426-TW)，偉訓(3032-TW)，友威科(3580-TW)，東捷(8064-TW)，光鋐(4956-TW)，安可(3615-TW)，熒茂(4729-TW)，智邦(2345-TW)，友訊(2332-TW)，神準(3558-TW) 等。
近期強勢的航空，航運，BBU 概念，短線過熱，不要過度追價，盤勢止穩的話，資金會輪動，現在的強勢就會變成後面的弱勢。
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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師
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