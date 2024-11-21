最後壓盤，後面主流就是「網通」，蓄勢待發，不可錯過

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 18:00

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輝達第三季財報優於市場預期，第四季財測沒有驚艷市場，導致先前壓寶的資金先撤出，不過整體來看，AI 還是持續成長，現在的壓回反而是機會，台股跟著回測，來到季線支撐，目前就是介於月線和季線震盪，等待月線走平再站上，轉為回升行情，多方會更強，一步一步來，現在就是先短線操作，等待變成回升行情再波段操作，現在的下跌就是未來的上漲空間。

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近期強勢的航空，航運，BBU 概念，短線過熱，不要過度追價，盤勢止穩的話，資金會輪動，現在的強勢就會變成後面的弱勢。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

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