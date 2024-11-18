睿剛電訊強固型移動式解決方案 打進全球最大露天金礦開採商

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-18 21:32

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睿剛電訊表示，礦場工作環境極端嚴苛，採礦相關大型車輛機具上的電子設備面臨高低溫、強烈振動與粉塵等挑戰，對開採商來說，一般商用設備無法滿足迫切需求，自行開發又需面臨高成本壓力。

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而睿剛電訊此次 2 款車載電腦獲得客戶採用，其中，VIKING 為 7 吋車隊管理解決方案，用於礦車上任務指派及車斗狀況回覆及結合警示 / 警報機制；10.4 吋的 VULCANX 則能確保能精準掌握車輛資產定位和車隊管理。

VIKING 和的 VULCANX 都具備豐富的 I/O 設計支援 CAN Bus 2.0B、SAE J1939、5G 和 WiFi 快速漫遊，智慧電源管理和廣泛的電壓輸入範圍使其適用於採礦的嚴苛環境以及大型各類礦車使用。

此外，相較於傳統設備在安裝時間上，從過去的 12 小時縮短至 8 小時減少了 35%，更因設備簡化讓安裝成本降低近 90%，有效降低了生產和非生產成本。