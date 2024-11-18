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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至7.28元，預估目標價為188元

鉅亨網新聞中心 2024-11-18 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.32元下修至7.28元，其中最高估值9.05元，最低估值6.19元，預估目標價為188元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值9.05(9.16)11.713.34
最低值6.19(6.19)710.1
平均值7.44(7.58)9.7311.15
中位數7.28(7.32)9.9510.76

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值76,339,24092,840,180104,881,440
最低值72,789,00075,556,00080,388,000
平均值74,409,22079,463,38086,452,920
中位數74,369,79078,204,94083,343,550

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS8.6815.5115.8113.19
營業收入
(單位：新台幣千元)		76,953,54692,043,67581,839,87070,010,849

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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