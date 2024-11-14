72TB！中國華為推新型儲存設備MED 第二代最快2026年問世

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 11:26

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中國持續努力降低對美國技術的依賴，華為近日推出自主研發的磁電磁碟 (MED) 儲存技術，這是一種將固態硬碟 (SSD) 的高性能與磁帶的高容量結合的新型儲存設備。

MED 技術將 SSD 與專有的磁帶系統集成在一個密封單元中，這種設計使 MED 能夠像基於塊存儲的磁碟一樣運行，同時結合 SSD 對熱數據的高速訪問和較慢的磁帶儲存對冷數據的歸檔。

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MED 中數據管理非常簡單，將傳入的數據寫入 SSD，然後依次移動到磁帶存儲。系統將元數據映射存儲在 NAND 中，允許它定位特定的數據塊並從 SSD 或磁帶中獲取它們。

MED 設備將傳統的 SSD、HDD 和磁帶三層存儲結構簡化為 SSD 和 MED 兩層，這種簡化的方法可幫助數據中心和雲端供應商更有效地管理儲存並降低功耗，並實現更快的數據訪問時間。

第一代 MED 可存儲 72TB 的數據，耗電量僅為傳統磁碟驅動器的 10%。在機架設置中，MED 單元可以實現每秒 8GB 的總輸送量，提供超過 10PB 儲存空間，功耗低於 2kW，這使它們成為數據中心經濟高效的選擇。

華為指出，與傳統磁帶系統相比，MED 承諾將總擁有成本降低 20%。MED 沒有機器人零件，減少了物理空間需求，旨在提供高密度、低功耗的解決方案，進而降低典型存儲系統的操作開銷。華為的路線圖將持續改進，優化存儲密度和效率。

MED 的未來發展包括計畫在 2026 年或 2027 年發佈的第二代裝置。該模型料將適合一個較小的 3.5 英寸驅動器灣，並具有較短的磁帶與較高的面積密度