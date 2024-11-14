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鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.84元上修至2.09元，其中最高估值2.71元，最低估值1.04元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.71(2.71)2.853.622.83
最低值1.04(1.04)1.571.782.83
平均值1.94(1.88)2.052.622.83
中位數2.09(1.84)2.042.572.83

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值63.92億78.80億88.87億83.28億
最低值61.29億62.92億65.72億81.51億
平均值62.83億72.08億79.64億82.39億
中位數63.01億72.54億78.84億82.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.81-3.81-0.28-1.010.85
營業收入26.54億38.08億42.01億45.40億52.42億

詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSERJ

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