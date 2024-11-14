鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業(ERJ-US)EPS預估上修至2.09元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.84元上修至2.09元，其中最高估值2.71元，最低估值1.04元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.71(2.71)
|2.85
|3.62
|2.83
|最低值
|1.04(1.04)
|1.57
|1.78
|2.83
|平均值
|1.94(1.88)
|2.05
|2.62
|2.83
|中位數
|2.09(1.84)
|2.04
|2.57
|2.83
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|63.92億
|78.80億
|88.87億
|83.28億
|最低值
|61.29億
|62.92億
|65.72億
|81.51億
|平均值
|62.83億
|72.08億
|79.64億
|82.39億
|中位數
|63.01億
|72.54億
|78.84億
|82.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.81
|-3.81
|-0.28
|-1.01
|0.85
|營業收入
|26.54億
|38.08億
|42.01億
|45.40億
|52.42億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西航空工業(ERJ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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