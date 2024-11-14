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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5006.7點

鉅亨網新聞中心 2024-11-14 01:59


截至台北時間14日01:44，費城半導體下跌101.94點（或2%），暫報5006.70點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1%
  • 近 1 月：-4.26%
  • 近 3 月：+7.69%
  • 近 6 月：+6.25%
  • 今年以來：+22.35%

焦點個股


費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領跌。芯源系統(MPWR-US)下跌5.74%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌4.48%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.2%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4%；美光科技(MU-US)下跌3.78%。

部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲1.87%；連貫(COHR-US)上漲0.7%；格羅方德(GFS-US)上漲0.31%。

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費城半導體5040.91-1.33%
芯源系統607.77-5.64%
思佳訊半導體83.545-4.02%
Onto Innovation Inc.166.66-4.63%
萊迪思半導體51.335-2.79%
美光科技100.87-3.10%
英特爾25.0253.58%
連貫104.530.51%
格羅方德42.4950.96%

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