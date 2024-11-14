盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報5006.7點
鉅亨網新聞中心 2024-11-14 01:59
截至台北時間14日01:44，費城半導體下跌101.94點（或2%），暫報5006.70點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1%
- 近 1 月：-4.26%
- 近 3 月：+7.69%
- 近 6 月：+6.25%
- 今年以來：+22.35%
焦點個股
費城半導體成分股以芯源系統(MPWR-US)領跌。芯源系統(MPWR-US)下跌5.74%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌4.48%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.2%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌4%；美光科技(MU-US)下跌3.78%。
部分成分股表現相對穩健，英特爾(INTC-US)上漲1.87%；連貫(COHR-US)上漲0.7%；格羅方德(GFS-US)上漲0.31%。
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