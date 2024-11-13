蝦皮母公司股價大漲10% 市值重回600億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-13 14:22

‌



憑藉著超出市場預期的第三季財報，電商平台蝦皮母公司冬海（Sea）股價收盤周二（12 日）股價暴漲 10%，總市值重回 600 億美元。

冬海的財報顯示，第三季營收激增 30.8%，達到 43.3 億美元，超出分析師原估的 40.8 億美元。電子商務收入大增 42.6%，達到 31.8 億美元，數位娛樂收入為 4.978 億美元，金融科技服務收入為 6.157 億美元，均超過預期。

‌



冬海第三季淨利潤為 1.53 億美元，去年同期淨虧損 1.44 億美元。每股盈餘（EPS）為 0.24 美元，符合分析師預期。

冬海執行長李小冬（ForrestLi）表示，旗下三個主要業務都出現高速增長，成長步伐非常穩健。

李小冬表示：「電商業務蝦皮商品交易總額（GMV）第三季增長 25.2%，有望實現全年成長 20% 以上的目標；訂單數量增長 24.2%；金融科技業務 SeaMoney 本季貸款金額增長超過 70%，同時不良貸款率保持穩定；至於數位娛樂業務 Garena，我們預估 FreeFire（手機遊戲名稱）的全年付費用戶將增長 30% 以上。」

在盈利能力方面，李小冬表示：「我很自豪，我們在恢復高增長的同時，也提高了盈利能力。本季蝦皮在亞洲和巴西均實現了調整後息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為正。隨著我們繼續專注於實現增長，我們預計未來蝦皮會繼續盈利。」

亮麗財報也直接激勵冬海股價上漲。在周二美股交易時段，冬海股價一度暴漲 19%，收盤勁揚 10%，市值重新回到 600 億美元。

李小冬於 2009 年創辦冬海，旗下擁有電商平台蝦皮、電子遊戲平台 Garena、數位金融業務 SeaMoney 等三大業務。