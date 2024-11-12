search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為64.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值1.55元，最低估值1.02元，預估目標價為64.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.55(1.55)1.771.84
最低值1.02(1.02)1.251.39
平均值1.19(1.2)1.541.6
中位數1.16(1.18)1.571.57

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值52.94億57.79億63.37億63.77億
最低值45.73億46.79億47.54億48.39億
平均值50.26億53.28億55.84億56.08億
中位數50.48億52.58億56.55億56.08億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.381.140.871.421.26
營業收入14.88億16.40億20.85億33.43億40.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSO

相關行情

台股首頁我要存股
Realty Income Corp.58.5561.82%

延伸閱讀


Empty