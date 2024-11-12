鉅亨速報 - Factset 最新調查：Realty Income Corp.(O-US)EPS預估下修至1.16元，預估目標價為64.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-12 00:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Realty Income Corp.(O-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.18元下修至1.16元，其中最高估值1.55元，最低估值1.02元，預估目標價為64.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.55(1.55)
|1.77
|1.84
|最低值
|1.02(1.02)
|1.25
|1.39
|平均值
|1.19(1.2)
|1.54
|1.6
|中位數
|1.16(1.18)
|1.57
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.94億
|57.79億
|63.37億
|63.77億
|最低值
|45.73億
|46.79億
|47.54億
|48.39億
|平均值
|50.26億
|53.28億
|55.84億
|56.08億
|中位數
|50.48億
|52.58億
|56.55億
|56.08億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.38
|1.14
|0.87
|1.42
|1.26
|營業收入
|14.88億
|16.40億
|20.85億
|33.43億
|40.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Realty Income Corp.(O-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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