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鉅亨速報

營收速報 - 均豪(5443)10月營收4.73億元年增率高達217.55％

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


均豪(5443-TW)今天公告2024年10月營收為新台幣4.73億元，年增率217.55%，月增率87.5%。

今年1-10月累計營收為34.08億元，累計年增率54.11%。

最新價為132.5元，近5日股價上漲5.71%，相關光電類指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-214 張
  • 外資買賣超：-233 張
  • 投信買賣超：+18 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/10 4.73億 218% 88%
24/9 2.52億 6% -39%
24/8 4.16億 113% 20%
24/7 3.45億 49% 34%
24/6 2.58億 42% -14%
24/5 3.00億 17% -12%

均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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