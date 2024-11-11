營收速報 - 均豪(5443)10月營收4.73億元年增率高達217.55％
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15
今年1-10月累計營收為34.08億元，累計年增率54.11%。
最新價為132.5元，近5日股價上漲5.71%，相關光電類指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-214 張
- 外資買賣超：-233 張
- 投信買賣超：+18 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/10
|4.73億
|218%
|88%
|24/9
|2.52億
|6%
|-39%
|24/8
|4.16億
|113%
|20%
|24/7
|3.45億
|49%
|34%
|24/6
|2.58億
|42%
|-14%
|24/5
|3.00億
|17%
|-12%
均豪(5443-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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