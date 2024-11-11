鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.8元，其中最高估值4.95元，最低估值4.6元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.95(4.95)
|5.9
|7.09
|7
|最低值
|4.6(4.6)
|5.3
|5.8
|6.9
|平均值
|4.76(4.75)
|5.59
|6.48
|6.95
|中位數
|4.8(4.71)
|5.55
|6.52
|6.95
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|219.33億
|237.60億
|248.72億
|254.86億
|最低值
|197.92億
|216.79億
|228.83億
|250.21億
|平均值
|211.30億
|229.52億
|241.14億
|252.54億
|中位數
|213.94億
|232.77億
|242.71億
|252.54億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.08
|1.00
|11.40
|12.59
|1.71
|營業收入
|120.91億
|142.27億
|215.21億
|258.63億
|182.06億
詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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