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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)EPS預估上修至4.8元，預估目標價為35.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-11 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.71元上修至4.8元，其中最高估值4.95元，最低估值4.6元，預估目標價為35.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.95(4.95)5.97.097
最低值4.6(4.6)5.35.86.9
平均值4.76(4.75)5.596.486.95
中位數4.8(4.71)5.556.526.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值219.33億237.60億248.72億254.86億
最低值197.92億216.79億228.83億250.21億
平均值211.30億229.52億241.14億252.54億
中位數213.94億232.77億242.71億252.54億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.081.0011.4012.591.71
營業收入120.91億142.27億215.21億258.63億182.06億

詳細資訊請看美股內頁：
Corebridge Financial Inc.(CRBG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRBG

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