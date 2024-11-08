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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5279.58點

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 23:19


截至台北時間08日11:04，費城半導體下跌54.4點（或1.02%），暫報5279.58點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+7.83%
  • 近 1 月：+2.64%
  • 近 3 月：+20.51%
  • 近 6 月：+11.48%
  • 今年以來：+27.75%

焦點個股


費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌4.29%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.35%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.91%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.61%。

部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.93%；德州儀器(TXN-US)上漲0.5%；台積電(TSM-US)上漲0.06%。

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費城半導體5282.306-0.97%
格羅方德43.28-4.40%
恩智浦半導體230.005-2.59%
安謀控股公司145.21-3.61%
超捷國際72.3-2.74%
Onto Innovation Inc.172.805-1.98%
邁威爾科技94.56740.67%
德州儀器218.7250.54%
台積電200.935-0.13%

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