盤中速報 - 費城半導體大跌1.02%，報5279.58點
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 23:19
截至台北時間08日11:04，費城半導體下跌54.4點（或1.02%），暫報5279.58點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.83%
- 近 1 月：+2.64%
- 近 3 月：+20.51%
- 近 6 月：+11.48%
- 今年以來：+27.75%
焦點個股
費城半導體成分股以格羅方德(GFS-US)領跌。格羅方德(GFS-US)下跌4.29%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌3.35%；安謀控股公司(ARM-US)下跌3.28%；超捷國際(MCHP-US)下跌2.91%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.61%。
部分成分股表現相對穩健，邁威爾科技(MRVL-US)上漲0.93%；德州儀器(TXN-US)上漲0.5%；台積電(TSM-US)上漲0.06%。
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