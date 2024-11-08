鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估下修至-4.08元，預估目標價為13.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.99元下修至-4.08元，其中最高估值-3.67元，最低估值-4.91元，預估目標價為13.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-3.67(-3.67)
|-2.13
|-1.21
|-0.92
|最低值
|-4.91(-4.91)
|-4.54
|-4.77
|-3.6
|平均值
|-4.15(-4.15)
|-2.91
|-2.57
|-2.36
|中位數
|-4.08(-3.99)
|-2.71
|-2.36
|-1.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|49.42億
|74.62億
|149.33億
|246.61億
|最低值
|43.59億
|43.44億
|61.76億
|125.91億
|平均值
|46.33億
|53.76億
|81.45億
|159.09億
|中位數
|46.60億
|52.23億
|76.42億
|152.39億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.47
|-1.13
|-5.21
|-7.40
|-5.74
|營業收入
|0.00
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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