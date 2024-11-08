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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估下修至-4.08元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-3.99元下修至-4.08元，其中最高估值-3.67元，最低估值-4.91元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-3.67(-3.67)-2.13-1.21-0.92
最低值-4.91(-4.91)-4.54-4.77-3.6
平均值-4.15(-4.15)-2.91-2.57-2.36
中位數-4.08(-3.99)-2.71-2.36-1.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值49.42億74.62億149.33億246.61億
最低值43.59億43.44億61.76億125.91億
平均值46.33億53.76億81.45億159.09億
中位數46.60億52.23億76.42億152.39億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.47-1.13-5.21-7.40-5.74
營業收入0.000.005,500萬16.58億44.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIVN

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