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鉅亨速報 - Factset 最新調查：億磐系統(EPAM-US)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對億磐系統(EPAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.73元，其中最高估值10.8元，最低估值10.26元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值10.8(10.41)11.7414.1611.13
最低值10.26(10.2)10.5911.3611.13
平均值10.56(10.3)11.2112.6711.13
中位數10.73(10.3)11.1712.6111.13

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值46.93億55.09億61.97億
最低值46.10億47.66億50.46億
平均值46.58億50.96億56.10億
中位數46.85億51.33億55.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.535.608.157.097.06
營業收入22.94億26.59億37.58億48.25億46.91億

詳細資訊請看美股內頁：
億磐系統(EPAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEPAM

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