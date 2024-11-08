鉅亨速報 - Factset 最新調查：億磐系統(EPAM-US)EPS預估上修至10.73元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 14:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對億磐系統(EPAM-US)做出2024年EPS預估：中位數由10.3元上修至10.73元，其中最高估值10.8元，最低估值10.26元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.8(10.41)
|11.74
|14.16
|11.13
|最低值
|10.26(10.2)
|10.59
|11.36
|11.13
|平均值
|10.56(10.3)
|11.21
|12.67
|11.13
|中位數
|10.73(10.3)
|11.17
|12.61
|11.13
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|46.93億
|55.09億
|61.97億
|最低值
|46.10億
|47.66億
|50.46億
|平均值
|46.58億
|50.96億
|56.10億
|中位數
|46.85億
|51.33億
|55.49億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.53
|5.60
|8.15
|7.09
|7.06
|營業收入
|22.94億
|26.59億
|37.58億
|48.25億
|46.91億
詳細資訊請看美股內頁：
億磐系統(EPAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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