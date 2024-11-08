〈陸股盤後〉創業板指領跌 滬指一度站上3500點 但兩市成交量創一個月新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-08 16:07

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中國股市周五 (8 日) 開高走低，三大指數同步收黑，創業板指領跌，上證指數(SSEC) 開盤衝上 3500 點後向下回落，但滬深兩市成交量仍創下一個月新高。

滬指周五收低 0.53% 至 3452.3 點，深證成指 (SZI) 跌 0.66% 至 11161.7 點，創業板指亦跌 1.24% 至 2321.59 點，滬深兩市全天成交量 2.68 兆人民幣，創 10 月 10 日以來新高，較上個交易日放量 1764 億。。

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大盤方面，房地產、證券、白酒、多元金融等族群跌幅居前，濱江集團等多股跌超 5%，半導體族群則逆勢走強，上海合晶、國芯科技、燦芯股份、華大九天等漲停，北方華創、中芯國際、海光資訊等盤中齊創歷史新高。另外，光刻機概念、造紙、汽車、軟體服務等板塊漲幅居前。

商業航太概念股亦表現活躍，上海瀚訊、利君股份、中國衛通、合眾思壯等漲停。固態電池概念股一度衝高，藍海華騰、福能東方、有研新材、紫江企業等漲停。

消息面上，在周五登場的上海證交所國際投資者大會上，上交所副總經理王泊介紹，科創板下一步也將繼續推動改革。具體來看，一是加速推動「科創板八條」落地見效，全方位支持新質生產力發展，二是加大科創領域併購重組支持力度，三是深入推廣「提質增效重回報」專案行動，四是持續推動科創板公司深化與投資者溝通與交流。

個股表現上，主力資金流向數據顯示，上海電氣主力資金淨流入 25.84 億元居首位，歐菲光、浪潮資訊、中國長城、工業富聯獲主力資金淨流入居前，東方財富主力資金則淨流出 87.64 億元居首位，中信證券、海航控股、同花順、太平洋主力資金淨流出居前。

Wind 統計顯示，滬深兩市及北交所共 2218 檔股票上漲，3043 檔下跌，平盤有 98 檔股票。據大智慧 VIP，滬深北共有 177 檔股票漲幅在 9% 以上，35 檔股票跌幅在 9% 以上。

廣發期貨認為，美國聯準會 (Fed) 如期降息 1 碼，政策聲明中稱就業和通膨目標所面臨的風險「大致平衡」，但聲明中刪除關於「在抗通膨問題上獲得信心」的表述。這份聲明的部分調整引起一些市場人士猜測，是否在暗示不排除 12 月暫停降息的可能性。