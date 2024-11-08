連六月暫停增持黃金！中國10月外匯存底連十一月站穩3.2兆美元之上

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-08 11:28

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最新數據顯示，中國央行上月連續第六個月暫停增持黃金，外匯存底則月減 1.67%，或 533 億美元，至 3.261 兆美元，主要受到匯率和資產價格變化等因素的綜合影響。

中國國家外匯管理局周四 (7 日) 表示，截至今年 10 月底，中國外匯存底規模為 3 兆 2610.5 億美元，黃金儲備為 7280 萬盎司。按 SDR(特別提款權)計算的話，中國外匯存底為 2 兆 4489.08 億 SDR。

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該局指出，受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格下跌。在匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用下，中國 10 月外匯存底下降，但隨著持續推動各項存量政策以及增量政策落地見效，鞏固和增強經濟回升向好勢頭，有利於外匯存底規模保持基本穩定。

值得注意的是，儘管 10 月底中國外匯存底規模較 9 月小幅回落，但已經連續第 11 個月站上 3.2 兆美元大關，去年外匯存底則穩定在 3.1 兆美元之上。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，美國 9 月非農就業數據優於市場預期，加上川普勝選呼聲漸高，市場開啟以通膨回升為基本特徵的「川普交易」，推動美元指數走強、全球資產價格整體下跌。

溫彬認為，當前國際政治經濟形勢複雜多變，川普重返白宮恐將重塑全球貿易與產業鏈格局，對中國而言既有挑戰也有機遇。歷史經驗顯示，中國外貿的強大韌性足以抵禦川普關稅政策衝擊，未來仍將憑藉貿易自由化與便利化改革、出口結構轉型升級、與「一帶一路」共建國家加強合作等方式應對外部不確定性，出口將繼續發揮穩定跨境資金流動的基本盤作用。

周四數據也顯示，中國上月底官方黃金儲備為 7280 萬盎司，與上月持平。自 10 月以來，黃金價格不斷攀高。