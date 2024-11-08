富比士2024富豪榜揭曉 鍾睒睒連續第4年成中國首富

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-08 09:00

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《富比士》（Forbes）周三（6 日）公布 2024 年中國富豪榜，鍾睒睒以 508 億美元繼續蟬聯中國首富，馬化騰 468 億美元位居第二，張一鳴排第三，總財富 456 億美元。

《富比士》表示，面臨激烈價格戰的農夫山泉 (09633-HK) 創始人鍾睒睒，財富較去年縮水 93 億美元，降低至 508 億美元，但這不妨礙他連續第 4 年成為中國首富。

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財富增長最大的是騰訊控股 (00700-HK) 董事長馬化騰，總財富增加 147 億美元，達到 468 億美元，排名上升兩名，排名第二。

由於在線遊戲、流媒體服務和廣告收入增加，騰訊股價在過去一年大漲了 49%。

字節跳動創始人張一鳴的排名退步一名，變成第三名，淨資產增加了 5%，達到 456 億美元。

拼多多 (PDD-US) 創始人黃崢則跌至第四名。他的財富增加了 77 億美元，達到 439 億美元。

中國有 17 名落出榜單的企業家，包括碧桂園 (02007-HK) 董事長楊惠妍。

不過，上月底胡潤研究院發布的《2024 衡昌燒坊 · 胡潤百富榜》，張一鳴首度躍居中國首富。

張一鳴的財富比去年多人民幣 1,050 億元，以 3,500 億元第一次成為中國首富。他是過去 26 年來第 18 位中國首富，也是第一位「80 後」白手起家的中國首富。

去年鍾睒睒的總財富縮水人民幣 1,100 億元，降至 3,400 億元，讓出坐了三年的首富寶座，位居第二，主要原因是農夫山泉今年第二季業績增長放緩。