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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中砂(1560-TW)EPS預估下修至7.33元，預估目標價為362.5元

鉅亨網新聞中心 2024-11-07 20:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中砂(1560-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.41元下修至7.33元，其中最高估值8.1元，最低估值6.86元，預估目標價為362.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值8.1(8.1)11.2116.05
最低值6.86(6.86)6.7216.05
平均值7.33(7.42)9.5616.05
中位數7.33(7.41)9.6116.05

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值7,073,0008,520,00010,100,000
最低值6,860,0007,203,00010,100,000
平均值7,006,2908,068,71010,100,000
中位數7,056,0008,211,00010,100,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS5.918.714.783.63
營業收入
(單位：新台幣千元)		6,380,9046,907,6196,027,8385,156,550

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1560/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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